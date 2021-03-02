زمر إرهابية تهاجم موظفي الوحدة الهندسية لحرس الثورة في سراوان

وافادت وكالة مهر للأنباء ان حرس الثورة الاسلامية أصدر بيانا يعلن فيه ان زمر ارهابية أقدمت على عمل جبان تمثل في مهاجمتها لقوات الوحدة الهندسية لحرس الثورة في منطقة سراوان.

وجاء في البيان ان عناصر من زمر إرهابية تابعة للغطرسة العالمية أقدمت ظهر اليوم الثلاثاء في عمل جبان على مهاجمة القوات الهندسية لحرس الثورة في منطقة بم بشت في مدينة سراوان أثناء قيامها بمهمات لخدمة المحرومين وشق الطرق الريفية. وخلال هذا العمل الإرهابي أصيب أحد المهندسين بجروح ويجري التحقيق في مصير آخر.

واكد البيان: نعلن بحزم للزمر الإرهابية المناهضة للثورة وداعميهم القذرين والمجرمين أن هذه الحركات العمياء والجهود اليائسة لن تثني عزيمة حرس الثورة على خدمة الشعب ولن تحد من دوره في المساعدة على تنمية واعمار القرى والمناطق المحرومة في محافظة سيستان وبلوشستان وفي كافة أرجاء البلاد.

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