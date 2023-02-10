اعتقال منفذي العمل التخريبي الفاشل في أصفهان / إثبات دور الكيان الصهيوني في هذه العملية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية في إعلان مشترك، عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان ضد أحد مراكز وزارة الدفاع.

وجاء في الإعلان المشترك لوزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية: مع خالص التهاني بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة، فإنه نعلن للأمة الإيرانية الشريفة أنه بالتعاون الوثيق في وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية ووزارة الدفاع تم القبض على العملاء الرئيسيين لمحاولة فاشلة لتخريب مركز صناعي لوزارة الدفاع في اصفهان، وفي هذا الإعلان تم التأكيد على أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب. وأكدت وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية في هذا الإعلان: حتى الآن، ثبت تورط مرتزقة الكيان الصهيوني في هذا العمل. على الرغم من أن العملية الفاشلة للكيان الغاصب ترجع إلى يأس الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة، هذا العمل الكيان الصهيوني سوف يواجه رد فعل حاسم من قوات الامن الايرانية.

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