سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أعلنت اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه.

وأكدت السرايا في بيان لها، إصابة الجيب العسكري بشكل مباشر.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، اعلنت عن اصابة جيب عسكري واشتعال النيران فيه قرب حاجز معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة

واطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس المحتلة لتفي بوعدها بحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.

واعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة له، ان كتائب القسام وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وأكد ابو عبيدة ان هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا

وكانت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة، أعلنت اليوم الاثنين، منح الاحتلال الاسرائيلي مهلة حتي الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده من المسجد الأقصى المبارك .

وقال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التليجرام :"قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر"./انتهى/