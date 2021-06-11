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١١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٢٥ ص

كتائب القسام وقيادة المقاومة تحذر من مغبة المساس بالأقصى

كتائب القسام وقيادة المقاومة تحذر من مغبة المساس بالأقصى

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن الكتائب وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حذر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في تغريدة له عبر حسابه على التليغرام "من مغبة المساس بالأقصى".
وحيا أبو عبيدة المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه.
المصدر: وكالات

رمز الخبر 1915224
https://ar.mehrnews.com/news/1915224/

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