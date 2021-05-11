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١١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٢٦ ص

عقد اجتماع رباعي لرؤساء وفود إيران والترويكا الاوروبية في فيينا

عقد اجتماع رباعي لرؤساء وفود إيران والترويكا الاوروبية في فيينا

عقد رؤساء وفود إيران ودول الترويكا الاوروبية ، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، اجتماعا رباعيا في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي سياق المشاورات بين وفود إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا ، عقد اجتماع رباعي (الإثنين) بحضور السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد المفاوضات الإيراني ورؤساء وفود دول الترويكا الأوروبية .

هذا وتتواصل اجتماعات الخبراء ، على المستوى الثنائي وفي شكل مجموعات عمل ثلاثية.

جدير بالذكر أنه في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة 6 مايو ، تقرر استمرار المفاوضات والمشاورات بشكل مكثف وبسرعة أكبر. ومنذ يوم الجمعة ، تعُقد اجتماعات عديدة ومتواصلة كل يوم على مستويات مختلفة بين الوفود الإيرانية ومجموعة 4+1.
/انتهى/

رمز الخبر 1914354
https://ar.mehrnews.com/news/1914354/

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