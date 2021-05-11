على وجه التحديد حماية سواحل من تريدون بالضبط ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب في تغريدة حول مزاعم خفر السواحل الأميركي بشان اقتراب زوارق ايرانية من سفن تابعة للبرحية الاميركية في مضيق هرمز : حماية سواحل من تريدون بالضبط ؟.

واشار ظريف الى قيام سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي باطلاق نحو 30 طلقة تحذيرية نحو زوارق سريعة ايرانية اقتربت منها وكذلك نشر مشاهد من مسافة 7 الاف و592 ميل بحري تفصل سواحل اميركا عن الخليج الفارسي في تلميح الى خفر السواحل الاميركي: حماية سواحل من تريدون بالضبط ؟.

الجدير بالذكر أن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية وصفت في بيان اليوم (الثلاثاء) تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بشأن اقتراب زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفن البحرية الأميركية في مضيق هرمز بانها مزيفة وهروب للأمام وأكدت انه من الافضل للاميركيين تجنب السلوك غير المهني وعدم تعريض أمن الخليج الفارسي للخطر من خلال الامتثال للقوانين والقواعد البحرية.

فغي حين انه واجهت السفن الدورية التابعة لبحرية الحرس الثوري خلال ادائها المهام اليومية الحالية في المياه الإقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 10 مايو (امس الاثنين)، 7 قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز، قامت باجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائيا وغير الضروري والاستفزازي، ومع مراعاة المسافة القانونية في إطار التعليمات والأنظمة البحرية تم تحذير الاميركيين من سلوكهم المحفوف بالمخاطر وغير المهني ومواصلة طريقهم من خلال تصحيح هذا السلوك".

/انتهى/