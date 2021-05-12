اليمن مستعدة لمواجهة الكيان المحتل ودعم الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن موقع وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن عبد الملك بدر الدين الحوثي قوله "نحن على اتصال وتنسيق مع حركات المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة".

وأوضح أن الشعب اليمني يدعم الشعب الفلسطيني وقوات المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، وأضاف: "إننا نتابع عن كثب تطورات المشهد الفلسطيني وازدياد اعتداءات الكيان المحتل على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح".

وأشاد زعيم حركة أنصار الله اليمنية بجهود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة لهجمات الكيان الصهيوني.

ودعا بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى تقديم الدعم المالي والمساعدات للشعب الفلسطيني وقوات المقاومة رغم أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية حادة خلال السنوات الست الماضية بسبب الهجمات التي تشنها السعودية.

وأضاف: "بهذا الصدد سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لتلقي مساعدات مالية".

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