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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٢٠ م

اقامة صلاة عيد الفطر في مختلف انحاء ايران

اقامة صلاة عيد الفطر في مختلف انحاء ايران

اعلن مسؤول بمنظمة الاوقاف الايرانية ان صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في جميع المزارات الدينية في جميع انحاء البلاد مع الالتزام بالشروط الصحية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير العام للمزارات الدينية بمنظمة الاوقاف والشؤون الخيرية حجة الاسلام محمد نوروزبور: ستقام صلاة عيد الفطر هذا العام بحضور الشعب الايراني المؤمن، واستنادا الى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ومراعاة البروتوكولات الصحية في المزارات الدينية في جميع أنحاء البلاد.

واضاف: ستقام صلاة عيد الفطر في المزارات المقدسة الواقعة في المناطق الصفراء (متوسطة الخطورة) والزرقاء (قليلة الخطورة)، ولكن في المناطق الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (عالية الخطورة)، ستقام فقط في الأماكن المفتوحة والأفنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914421
https://ar.mehrnews.com/news/1914421/

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