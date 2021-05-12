اقامة صلاة عيد الفطر في مختلف انحاء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير العام للمزارات الدينية بمنظمة الاوقاف والشؤون الخيرية حجة الاسلام محمد نوروزبور: ستقام صلاة عيد الفطر هذا العام بحضور الشعب الايراني المؤمن، واستنادا الى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ومراعاة البروتوكولات الصحية في المزارات الدينية في جميع أنحاء البلاد.

واضاف: ستقام صلاة عيد الفطر في المزارات المقدسة الواقعة في المناطق الصفراء (متوسطة الخطورة) والزرقاء (قليلة الخطورة)، ولكن في المناطق الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (عالية الخطورة)، ستقام فقط في الأماكن المفتوحة والأفنية.

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