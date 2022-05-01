دول عربية وإسلامية تعلن الإثنين أول ايام عيد الفطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم الأحد/ 1 أيار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الاثنين في 2 أيار 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443.

کما أعلنت المحكمة العليا في السعودية، تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفق ما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

وقال وزير العدل رئيس اللجنة، عبد الله النعيمي، في بيان، إن "اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال".

وفي الكويت، أعلنت الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، وعليه سيكون يوم الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين عيد الفطر.

كما أعلنت البحرين ومصر والعراق واليمن وسوريا وفلسطين وقطر والجزائر وتونس والسودان والصومال وتركيا و فرنسا وسنغافورة وأستراليا أن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

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