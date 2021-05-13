  1. إيران
  2. الثقافة
١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٣٧ ص

بمناسبة عيد الفطر المبارك؛

الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية يهنئ مسلمي العالم

الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية يهنئ مسلمي العالم

هنأ الأمين العام لمجمع تقريب المذاهب الإسلامية، حجة الإسلام حميد شهرياري حلول عيد الفطر المبارك لجميع مسلمي العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في رسالة تهنئة حجة الاسلام حميد شهرياري: اهنئ جميع مسلمي العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد معربا عن امله بتعزيز الوحدة و اواصر الصداقة بين المسلمين في كافة انحاء العالم وهزيمة اعداء الاسلام خاصة الاستكبار العالمي والصهاينة الغاصبين.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني قد بعث برقيات تهنئة الى قادة الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال الرئيس روحاني في جانب من برقيات التهنئة هذه: انني على ثقة بانه في ظل الارادة وتضافر جهود قادة الدول الاسلامية ستتعزز اواصر المودة والصداقة بين مسلمي العالم اكثر مما مضى وسنشهد نمو واعتلاء ثقافة الاسلام في انحاء العالم.

انتهى**1110

رمز الخبر 1914438
https://ar.mehrnews.com/news/1914438/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات