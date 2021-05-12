الوضع في المنطقة يتدهور والشعب الفلسطيني يعاني جراء ممارسات العدو الدموية

وقال المقداد، خلال استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في دمشق، استهداف سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان بسبب مواقف هاتين الدولتين من القضية الفلسطينية؛ والدعم الذي يقدم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة المستقلة.

كما أكد المقداد أهمية زيارة نظيره الإيراني إلى دمشق، في وقت دقيق يمر البلدين والمنطقة، وفي خضم تصاعد السياسات العدوانية، من قبل الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. وتوقع المقداد أن تكون الساعات القادمة “حافلة بالعديد من اللقاءات، لمناقشة التطورات في البلدين، وقضايا وتطورات يستمر التنسيق القائم حولها.

المصدر: سانا

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