صواريخ المقاومة الفلسطينية ارعبت الجيش الاسرائيلي باكمله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الصاروخ الذي تمّ إطلاقه على مطار رامون اليوم الخميس فاجأ الجيش الإسرائيلي.

وأضافت "هآرتس" أن "سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتقد أن أقصى مدى للصواريخ التي تمتلكها حركة "حماس" يبلغ 160 كيلومتراً"، لكنّ مدى الصاروخ الذي أُطلق على المطار "هو أكثر من 200 كيلومتر".

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أنه "منذ بدء القتال، تمّ إطلاق نحو 1600 صاروخ، بما في ذلك 200 صاروخ في منطقة غوش دان".

وكان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، قال اليوم الخميس إنه "بأمر من قائد هيئة أركان "القسام"، أبي خالد، محمد الضيف، ينطلق الآن في اتجاه مطار رامون جنوبي فلسطين، وعلى بعد نحو 220 كم عن غزة، صاروخ "عياش 250"، بمدى أكبر من 250 كم، وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرةً للأقصى، وجزءاً من ردّنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال، من خلال جزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".

كما دعا أبو عبيدة شركات الطيران العالمية إلى الإيقاف الفوريّ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة./انتهى/