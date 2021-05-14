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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:٥٢ م

الصدر يدعو الى وقفة احتجاجية مليونية في ساحة التحرير

الصدر يدعو الى وقفة احتجاجية مليونية في ساحة التحرير

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني وحرق العلمين الصهيوني والامريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال السيد الصدر في تغريدة على توتير إنه "بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب، أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد بالالتزام على الشروط تماما".

الصدر يدعو الى وقفة احتجاجية مليونية في ساحة التحرير

/انتهى/

رمز الخبر 1914464
https://ar.mehrnews.com/news/1914464/

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