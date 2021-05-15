القسام: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال أبو عبيدة في تصريح مقتضب إنه "بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب".

وجاء هذا التصريح المقتضب دقائق بعد قصف كتائب القسام لتل أبيب بعشرات الصواريخ التي أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، حسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.

وتواصل كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية الاستبسال في الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس على التوالي، والذي أدى لاستشهاد 139 مواطنا بينهم 39 طفلا و 22 سيدة، بالإضافة إلى 1000 إصابة.

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