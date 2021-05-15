 جريمة الشاطئ تثبت عجز العدو وفشله وحجم المأزق الذي يعيشه امام المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هنية في بيان مقتضب : "إننا إذ نحمّل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، فإننا نؤكد بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة، فجر اليوم السبت، بعد قصفها منزلا مأهولا بالسكان في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر: إن طائرة حربية إسرائيلية أغارت فجأةً، ودون سابق إنذار، على منزل لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ، فدمرت المنزل على رؤوس قاطنيه.

وأضاف أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء، و20 جريحا، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة.

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