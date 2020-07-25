المكتب السياسي لأنصار الله يدين الاعتداء الأمريكي على طائرة الركاب الإيرانية

واعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان أن التصرف الأمريكي "يعد اعتداء سافرا وتجاوزا للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل".

وقال البيان: "إن العربدة الأمريكية والتمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأجدى والأقوى الذي سيفرض على دول الهيمنة والاستكبار احترام الشعوب وعدم التعدي على حقوقها وسيادة أراضيها.

وجدد أنصار الله التأكد على التضامن والوقوف الكامل مع كل الأحرار في هذه الأمة الرافضين لمشاريع أمريكا والكيان التدميرية.

وفي ختام البيان تقدم المكتب السياسي لأنصار الله بأحر التعازي لحزب الله وللسيد "حسن نصر الله" في استشهاد المجاهد "علي كامل محسن" جراء العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق.

فيما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونستنكر ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من اعتراض طائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية وهذا يعد اعتداء سافرا وتجاوزا للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل.

إن العربدة الأمريكية والتمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية لذلك فإن خيار المقاومة يبقى الخيار الأجدى والأقوى الذي سيفرض على دول الهيمنة والاستكبار احترام الشعوب وعدم التعدي على حقوقها والذي سيضمن سلامة وسيادة أراضيها كما نؤكد تضامننا ووقوفنا الكامل مع كل الأحرار في هذه الأمة الرافضين لأمريكا وإسرائيل ومشاريعهما التدميرية.

كما نتقدم بأحر التعازي إلى سيد المقاومة الإسلامية السيد المجاهد / حسن نصر الله وإلى المجاهدين في حزب الله في إستشهاد المجاهد علي كامل محسن رحمة الله تغشاه و الذي ارتقى شهيدا في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

المكتب السياسي لأنصار الله.

السبت 4 ذي الحجة 1441هـ.

الموافق 25 يوليو 2020 م.

/انتهى/