زينب سليماني تشدد على صمود أبناء مدرسة الحاج قاسم حتّى تحرير كامل الأراضي الفلسطينيّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت زينب سليماني، كريمة شهيد القدس الفريق قاسم سليماني رسالة إلى الشعب الفلسطيني والمجاهدين في معركة سيف القدس والقائد الكبير محمّد الضّيف (أبو خالد) فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية من روح الشهيد الحاج قاسم سليماني إلى الشعب المسلم المقاوم والمظلوم في فلسطين، وإلى قادة ومجاهدي معركة #سيف_القدس لا سيّما سيف الإسلام القائد العزيز أبو خالد محمد الضيف.

وإذ ندين الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في المسجد الأقصى والداخل المحتل وقطاع غزة، نقف إكباراً وإجلالاً أمام إرادة هذا الشعب الأبي الذي قهر المحتل واسقط هيبته.

روح الحاج قاسم سعيدة ومطمئنة في عليائها ونحن أبناء الجمهورية الإسلامية وأتباع مدرسة الحاج قاسم على العهد إلى جانبكم حتى تحقيق النصر النهائي وإزالة الكيان الغاصب عن كل ذرة تراب من أرض فلسطين.

زينب سليماني

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