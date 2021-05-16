لن يترك الشعب الفلسطيني لوحده ولا لحظة واحدة/ قلب الاسلام ينبض لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاحد وصف قاليباف، الكيان الصهيوني بانه الشر الاعظم ووصمة العار لسجل مستكبري العالم وقال: ان هذا الكيان اللاشرعي والمجرم قد اوصل العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم الى اعلى مستواه ومازال يواصل عملياته في منطقة الشيخ جراح ويستهدف الشعب الفلسطيني الاعزل والمناطق السكنية (في قطاع غزة) باكثر الهجمات وحشية.

وادان بقوة الجرائم الصهيونية الهمجية الاخيرة واعتبر ان قلب الاسلام ينبض لفلسطين واضاف: ان الامة الاسلامية وتيار المقاومة يقفان بقوة وثقة بالنفس وحتى النفس الاخير في الدفاع عن القضية الفلسطينية وسيعاقبان الصهاينة الغاصبين المجرمين على ما اقترفت ايديهم.

واضاف: اننا نرحب بالمقاومة وصمود جميع الاطراف في داخل فلسطين والهبة الشعبية داخل الاراضي المحتلة وندعم اي خطوة لوقف آلة الحرب الصهيونية.

وتابع قاليباف: مادامت الحمية والشجاعة والشرف جارية في عروق الشباب المسلم فانه سوف لن يترك الشعب الفلسطيني لوحده حتى لحظة واحدة وان مشاريع عبثية مثل "صفقة القرن" المطروحة في ظل ضعف بعض القادة العرب لن تحقق اي نتيجة.

وقال رئیس مجلس الشورى: من الضروري على جميع قادة دول المنطقة المبادرة بالاسراع لدعم قوى المقاومة ومنع الابادة البشرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

/انتهى/