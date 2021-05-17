لن يترك الشعب الفلسطيني لوحده ولا لحظة واحدة/ تسجیل 303 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

قاليباف: لن يترك الشعب الفلسطيني لوحده ولا لحظة واحدة/ قلب الاسلام ينبض لفلسطين

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي، قادة الدول الاسلامية للاسراع بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية ومنع الابادة البشرية التي يتعرض لها هذا الشعب، مؤكدا أنه "لن يترك الشعب الفلسطيني لوحده ولا لحظة واحدة".

روحاني خلال اتصال هاتفي مع اردوغان؛ القضية الفلسطينية هي القضية المشتركة الاهم للامة الاسلامية / الحل الوحيد هو الغاء الحظر

اعتبر حسن روحاني، ان القضية الفلسطينية هي القضية المشتركة الاهم للامة الاسلامية، داعيا الى تعاون وتضافر جهود الدول الاسلامية خاصة ايران وتركيا لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

ظريف: اسرائيل لا تفهم سوى لغة المقاومة وللشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن نفسه

قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : إن اسرائيل لا تفهم سوى لغة المقاومة وللشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن نفسه والصمود بوجه غطرسة هذا الكيان العنصري.

برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيران تزيح الستار عن الحاسوب العملاق "سيمرغ"

ازيح الستار يوم الاحد عن الحاسوب العملاق "سيمرغ" لجامعة "امير كبير" الصناعية برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي ومساعد وزير العلوم والابحاث للشؤون البحثية.

رئيس اللجنة الانتخابية: ترشّح 592 شخصا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية الايرانية جمال عرف عن تسجيل 592 شخصا اسمائهم للترشّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران.

زينب سليماني تشدد على صمود أبناء مدرسة الحاج قاسم حتّى تحرير كامل الأراضي الفلسطينيّة

وجّهت زينب سليماني، كريمة شهيد القدس الفريق قاسم سليماني رسالة إلى الشعب الفلسطيني والمجاهدين في معركة سيف القدس والقائد الكبير محمّد الضّيف (أبو خالد)، وأشادت زينب في رسالتها بصمود الشعب الفلسطيني مقابل العدوّ الصهيوني، وشدّدت على أهميّة صمود أبناء مدرسة الحاج قاسم حتّى تحقيق النّصر النهائي لفلسطين.

وزارة الصحة: تسجیل 303 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي أنه بوفاة 303 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 76 الفا و 936شخصا.

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