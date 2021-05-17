حصاد المقاومة / التضامن العالمي مع فلسطین يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية

وکالة مهر للأنباء _ دعا الاتحاد العام للمعلين المعلمين والمعلمات للمشاركة في المظاهرات التي ستعم محافظات الوطن. وهناك دعوات شبابية للإضراب الشامل يوم الثلاثاء وتنظيم فعاليات وطنية لمواجهة الاحتلال في أقرب نقاط التماس والشوارع الاستيطانية. وهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، شيخ الأزهر ووضعه في صورة تطورات الأوضاع في القدس والأقصى وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان اسدود المحتلتین وبئر السبع والنقب ونتيفوت وسدوت هنيغف وغلاف غزة وشاعر هنيغف وكيرم شالوم و كوسوفيم والعين الثالثة وأوفاكيم ومرحافيم وبني شمعون ونير عوز ولاخيش وناحال عوز وصوفا وشاعر هنيغف وكريات ملاخي. كما قصفت كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة ومغتصبة "نتيفوت" وعسقلان برشقة صاروخية رداً على العدوان المتواصل بحق المدنيين. وكانت التكبيرات في عدد كبير من مناطق الضفة الغربية ومسيرات للمركبات دعما للمقاومة وغزة والقدس المحتلة

وقالت مصادر محلية أن شبان حرقوا برجاً عسكرياً تابعاً لجيش الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في منطقة فرش الهواء عند مدخل مدينة الخليل. واعلن إذاعة جيش الاحتلال عن 6 إصابات وصلت إلى مستشفى سوروكا الليلة، جراء صواريخ اطلقت من قطاع غزة. فیما اشادت أن نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الغارات على قطاع غزة لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج متواضعة، وإطلاق الصواريخ متواصل.

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان مهاجمة عشرات الطائرات في كل ليلة لأهداف مدنية وخدمية جرائم ضد الإنسانية تعكس همجية الاحتلال ووحشيته

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان مهاجمة عشرات الطائرات في كل ليلة لأهداف مدنية وخدمية جرائم ضد الإنسانية تعكس همجية الاحتلال ووحشيته والحديث عن مراحل للاحتلال الصهيوني في عدوانه على شعبنا بمثابة بيع وهم للمجتمع الصهيوني.

في إطار معركة سيف القدس ورداُ على المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطیني قصفت ألوية الناصر صلاح الدين موقع صوفا العسكري شرق رفح ضمن مجمع عسقلان الإستيطاني برشقة صاروخية من طراز 107 وقصفت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية. اما في الداخل المحتل في عکا دوت صفارات الإنذار في يفول و طلب الاحتلال من مستوطني عسقلان الدخول للملاجئ.

واعلن إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة مباشرة من قذيفة صاروخية لحظيرة في عسقلان وقال أن هناك أضرار فادحة وتم نقل 9 جرحى إسرائيليين على الأقل إلى المستشفى جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة من غزة. وقصفت كتائب القسام موقع "مارس" العسكري وموقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون وقاعدة "حتسريم" الجوية وقاعدة التنصت 8200 (أوريم) وتجدد قصف "نتيفوت" برشقات صاروخية ووجهت کتائب القسام ضربةً صاروخيةً بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على العربدة الجوفاء من العدو على قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال عن تعرض إحدى قطعه البحرية لهجوم صاروخي و عن إصابة مباشرة لمبنيين اثنين في أسدود. فیما استهدفت سرايا القدس هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة وحشودات عسكرية شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل 120.

اعتبر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية ان التضامن العالمي مع فلسطین يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية

وقال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية انه لا يمكن لإسرائيل أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن وعلى العالم تقديم مشروع للحل يستند على الشرعية والقانون الدوليين. واعتبر التضامن العالمي مع فلسطین بانه يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية وقال: أنه سیتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا تمتلك أي دولة حق النقض.

واصدرت حرکة الجهاد الإسلامیة بیانا تنعي الشهيد حسام أبو هربيد قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة، الذي استشهد وهو في معركة سيف القدس يتنقل بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ويتابع سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة. واضافت: ارتقى شهيدنا المبارك أبو عبيدة مقبلاً غير مدبر، وهو الذي عرفه المجاهدون بصلابته في الدفاع عن أرضه وشعبه متمسكاً بسلاحه محباً لأهله وإخوانه متوحداً ومتعاوناً مع رفاق الدرب والسلاح في فصائل المقاومة. لقد كان الشهيد حسام نموذجاً في القيادة والجندية وفي أداء مهامه وواجباته .

واکدت: إننا إذ نحسبه شهيداً عند الله تعالى فإننا نؤكد أن المقاومة مستمرة وباقية وأن حسم الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال ورحيله عن كل شبر من أرضنا./انتهی/