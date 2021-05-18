انتهاء عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية للسوريين المتواجدين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح السفير ديوب أن غالية السوريين المتواجدين في إيران سجلو أسماءهم في اللوائح الانتخابية مؤكداً أن هذا الإقبال على التسجيل في القوائم الانتخابية يعكس محبة أبناء الجالية لوطنهم سورية ووقوفهم إلى جانبهم في مواجهة التحديات التي يواجهها من خلال المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.

وأشار السفير ديوب إلى أن السفارة ستؤمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية و المغتربين كل مستلزمات العملية الانتخابية بما يضمن حقهم الدستوري بكل حرية وشفافية وديمقراطية مع الالتزام بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا بما يضمن صحة وسلامة المشاركين في الانتخابات.

وكانت السفارات السورية في عدة دول فتحت أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 20 \ مايو وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 و تعديلاته.

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