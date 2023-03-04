بدعم من إيران ... السفارة السورية في طهران تواصل ارسال المساعدات لمتضرري الزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه واصلت السفارة السورية في طهران إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل أبناء الجالية السورية، ومتبرعين إيرانيين إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الماضي.

وقال سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب في تصريح لمراسل سانا: “يتم اليوم في مقر السفارة تحميل المزيد من المساعدات العينية المقدمة من قبل أبناء الجالية، ومن بعض الفعاليات الاقتصادية الإيرانية لتقديمها إلى المتضررين من الزلزال”.

وأوضح ديوب أن المساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية وحليب أطفال وألبسة وغيرها من المواد الإغاثية.

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