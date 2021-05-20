الانتخابات في سوريا تدل على أن دمشق تسير في الاتجاه الصحيح للديمقراطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الایراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، قال إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في الوقت المناسب يدل على أن دمشق تسير في الاتجاه الصحيح للديمقراطية.

وقال اميرعبداللهيان اليوم في تغريدة "إن إجراء الانتخابات الرئاسية في #سوريا في الوقت المناسب يدل على أن دمشق تسير في الاتجاه الصحيح للديمقراطية. إن الحكومات التي لجأت إلى الحرب الإرهابية بهدف تفكيك وتقسيم سوريا تعارض الآن انتخاب رئيس الجمهورية في سوريا لكن سيقول الشعب كلمته".

وانطلقت عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة للسوريين في الخارج صباح اليوم. وكان معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان قال إن هناك دولا لن تشهد عمليات اقتراع بينها دولتان أبلغتا دمشق رفضهما لإجراء الانتخابات على أراضيهما وهما تركيا وألمانيا.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع للسوريين في الداخل، يوم 26 من الجاري.

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