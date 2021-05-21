استراتيجية ايران توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مراسم ازاحة الستار عن انجازات في مجال الطائرات المسرية والمنظومات الدفاعية، اشار اللوءا سلامي الى تصنيع الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" ووصفها بانها طائرة متطورة واستراتيجية.

وقال : ان الطائرة المسيرة الثقيلة والعريضة البدن "غزة"، تم تطويرها اليوم من قبل القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، والتي أوصلتنا إلى مستوى جديد من القوة والقدرة في مجال القتال الجوي، لتحل محلّ الطائرات المأهولة في القتال الجوي، وهي قادرة على التحليق الى ارتفاعات أكبر من 35 ألف قدم، وبامكانها استهداف أهداف جوية من مسافات بعيدة وتبلغ سرعتها حوالي 350 كيلومترًا في الساعة ومدة طيران 20 ساعة.

وتابع قائلا: هذه الطائرة المسيرة المتطورة قادرة على حمل 13 قنبلة في وقت واحد ويمكنها تنفيذ عمليات ضد أهداف أرضية، بالإضافة إلى أنها قادرة على المشاركة في رحلات استطلاعية وجمع المعلومات، وفي العام المقبل ستدخل في خدمة الحرس الثوري، وستحسن قدراتنا في المعارك الجوية.

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