الامام الخامنئي یرسل برقية تهنئة للشعب الفلسطیني/تسجيل 229 وفاة بكورونا

بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطینیة؛ الامام الخامنئي یرسل برقية تهنئة للشعب الفلسطیني

ارسل قائد الثورة الاسلامية رسالة تهنئة للشعب الفلسطيني المقاوم بمناسبة انتصاره على العدو الغاصب الصهيوني.

القائد العام للحرس الثوري: استراتيجية ايران توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان استراتيجية ايران توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية ، لافتا الى الحصول على امكانية الحرب عن بعد.

الحرس الثوري یعلن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة"

أعلن قائدالقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد امير علي حاجي زادة عن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية " غزة" ، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

خطيب زادة: حكم المحكمة الكندية بشأن الطائرة الأوكرانية ليس له أي أساس ولا يستند الى أي وثائق وأدلة عينية

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحكم الصادر عن المحكمة الكندية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية بأنه " ليس له أي أساس ولا يستند الى أي وثائق وأدلة عينية" مؤكدا ان اتباع القضاء الكندي للأوامر والكليشيهات السياسية مخزٍ لبلد يدعي سيادة القانون.

امير عبداللهيان: القدس ستظل عاصمة أبدية لفلسطين

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، ان القدس ستظل عاصمة أبدية لفلسطين.

عراقجي: آن الآوان لتعود واشنطن الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر

صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان الآوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر.

حرس الثورة: الصهاينة هم الذين يجب أن يتحملوا من الآن حياة الخوف والهلع والفرار إلى الملاجئ

علق حرس الثورة الاسلامية على وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة وانتصار المقاومة بالقول ان الصهاينة هم الذين يجب أن يتحملوا منذ الآن حياة الخوف والهلع والفرار إلى الملاجئ.

الصحة الايرانية: 12428 إصابة و229 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 12428 إصابة و229 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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