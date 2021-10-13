تزويد الدفاعات الجوية بأنظمة حديثة / نستطيع التصدي للقدرات المتقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي، اليوم الاربعاء، على هامش مناورات الدفاع الجوي بمشاركة الوحدات الجوفضائية للحرس الثوري ووحدات الدفاع الجوي بالجيش، والتي تجري ليومها الثاني تحت شعار "المدافعون عن سما الولاية 1400".

واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، ان القوات المسلحة الايرانية لديها منظومات استطلاعية متطورة وحديثة للغاية تمكنها من رصد ومواكبة شبكة المعلومات العالمية.

وقال: ان استهداف وتدمير كافة الاهداف المحددة بدقة وعند اول محاولة تصويب من قبل منظومات صواريخ الدفاع الجوي الايراني؛ الامر الذي يدلل على مدى التقدم والانجازات التقنية الكبرى التي حققتها قوة الجوفضائية للحرس الثوري والدفاع الجوي بالجيش، مما يمكنهما من التصويب تلقائيا وسيبرانيا نحو الاهداف والتهديدات.

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