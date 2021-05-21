الامام الخامنئي یرسل برقية تهنئة للشعب الفلسطیني

وافادت وكالة مهر للانباء انه بعد مقاومة الشعب الفلسطيني من غزة الابية الى القدس والضفة طالت ١٢ يوما ارسل الامام الخامنئي رسالة الى الشعب الابي المقاوم الفلسطيني وقال: "التحية والسلام لفلسطين المظلومة، ولشباب فلسطين الشجعان ولغزة البطلة الصامدة ولحماس والجهاد ولكل الفصائل الجهادية والسياسية في فلسطين."

واضاف: "امتحان هذه الأيام جعل الأمة الفلسطينية فخورة، لقد أدرك العدو أنه غير قادر على الانتفاضة الفلسطينية الموحدة، إن امتحان الأيام الأخيرة أعلى رأس فلسطين وفضح عجز العدو المتوحش والمستذئب امام الهبة الجامعة لفلسطين".

وتابع: "امتحان تعاون القدس والضفة المحتلة وغزة واراضي الـ48 والمخيمات أوضح خارطة الطريق الحقيقي لمستقبل فلسطين، خلال 12 يوما قام الكيان الصهيوني المتغطرس بجرائم كبيرة أغلبها في غزة وأثبت عجزه عن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية".

واكد ان الكيان الصهيوني قام بارتكاب الاعمال الدنيئة والمجنونة ما دفع الرأي العام العالمي والدول الغربية للقيام ضده، مشيرا االى ان استكمال ارتكاب الجرائم وطلب العدو وقف إطلاق النار يعتبران هزيمة له أجبر على قبولها.

واستطرد قائلا: "هذا الكيان الخبيث سيضعف اكثر مما هو عليه اليوم".

ونوه الى ان جاهزية شباب فلسطين ومظاهر القدرة للمجموعات الجهادية وزيادة قوتها باستمرار سيجعل من فلسطين اقوى. "سلامي الى الأبطال في حي الشيخ جراح".

وقال ان تجربة حي الشيخ جراح والصمود بوجه تجاوزات الكيان والمستوطنين اللقطاء يجب ان تبقى حاضرة وجاهزة دائما.

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