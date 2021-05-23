أغلب الدول العربية التزمت الصمت من العدوان الصهيوني/تسجيل 187 حالة وفاة بكورونا

روحاني: أغلب الدول العربية التزمت الصمت حتى الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن الانتصار الذي حققه الفلسطينيون جاء نتيجة اتحادهم في المناطق كافة، فيما نوه أنه "كانت هناك توقعات أخرى من العالم العربي، وكثير منهم صمت حتى الأيام الأخيرة، إلا أن مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني لا يتكلل سوى بالنصر".

رئيس البرلمان الإيراني: لن نتوانى في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن إيران لن تتوانى في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

الخارجية الإيرانية تعلن استعدادها لارسال المساعدات الانسانية والعلاجية للشعب الفلسطيني

هنأت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها المقاومة الفلسطينية على انتصارها في الدفاع عن مبادئ ومقدسات الشعب الفلسطيني وفرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال الغاصب للقدس.

في اتصال هاتفي مع زياد النخالة؛ سلامي: نعلن لكم باسم حرس الثورة أننا لن نترك الشعب الفلسطيني وحيداً

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في اتصال هاتفي مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة بـ "اننا لن نترك الشعب الفلسطيني وحيدا".

اللواء باقري: نعلن بصراحة ودون تردد وقوفنا إلى جانب الفلسطينيين حتى تحرير الأراضي المقدسة

اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري"، ان الحياة المشينة للمحتلين الصهاينة باتت رهن ارادة المجاهدين الفلسطينيين؛ مردفا ان المقاومة الاسلامية هي من يقرر مصير الميدان اليوم.

وزارة الصحة: تسجيل 187 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 187 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 78 الفا و 381 شخصا.

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