وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد اليوم السبت، أن لعبة التطبيع مع العدو الصهيوني "انتهت".

وقال العامري خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه "المركز الخبري الوطني": نشكر المرجعية الدينية لموقفها من القضية الفلسطينية، مبيناً أن انتفاضة الشعب الفلسطيني جاءت رداً على الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة لكن هناك من يضلل الرأي العام.

ولفت العامري إلى أن “لعبة التطبيع مع إسرائيل انتهت”، مشيراً إلى أن قضية القدس لا تقتصر على فئة دون أخرى.

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