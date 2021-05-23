نوري المالكي: تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة أمر غير مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي تحدث عن انتخابات البرلمانية مبكرة في هذا البلد. وقال المالكي إن تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة أمر غير مقبول.

وبحسب التقرير، فقد حذر من حدوث تزوير في الانتخابات من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، قائلا إنه يتعين على الحكومة توفير اجواء خاصة لتضمن إجراء الانتخابات.

من ناحية أخرى قال رئيس الائتلاف نحن مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها (10 أكتوبر المقبل) حتى نتمكن من تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد.

وشدد على دور الحكومة في توفير المساحة اللازمة للانتخابات.

وقال إذا لم يتم توفير مساحة مناسبة للناخبين، سنعتبر الانتخابات مزورة. وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات، عن استدعاء 75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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