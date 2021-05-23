انتصار المقاومة افشل مخططات الكيان الصهيوني والغى معادلاته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الامن الايراني محمود علوي" قال ان انتصار المقاومة الاسلامية الاخير افشل المخططات العدوانية للكيان الصهيوني، والغى معادلاته السابقة.

وفي بيان صادر عنه اليوم الاحد، هنأ حجة الاسلام علوي لمناسبة "النصر الذي حققه الشعب الفلسطيني المقاوم في ساحة الجهاد ضد الكيان الصهيوني".

وصرح: ان هذا الانتصار الذي يبعث على الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني المقاوم ولاسيما اهالي غزة المظلومين الذين يقبعون لاكثر من 15 عاما تحت اكبر حصار شامل من جانب الكيان الصهيوني اللقيط وقاتل الاطفال، وتخلّد اليوم في تاريخ المقاومة الاسلامية.

وتابع وزير الامن: ان الصهاينة الغاصبين الذين عمدوا منذ سبعة عقود الى تشريد الفلسطينيين عن ديار ابائهم ويواصلون خططهم التوسعية بدعم واسع من جانب الاميركيين الجناة وبعض القادة الاقليميين المتخاذلين وفي ظل صمت مقيت من قبل الدول المتشدقة بالدفاع بحقوق الانسان، باتوا اليوم عاجزين عن مواجهة فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهزموا امام تماسك الشعب الفلسطيني وصموده وانتفاضته الغراء، ليضطروا الى اعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد ويقرّوا بعجزهم وهزيمتهم النكراء.

وتقدم حجة الاسلام علوي لهذه المناسبة بالتهنئة الى "سماحة قائد الثورة الاسلامية والمجاهدين في سوح المقاومة والقوات الباسلة لدى حركتي حماس والجهاد الاسلامي وغيرهما من الفصائل الجهادية والشعب الفلسطيني، وقادة وافراد الحرس الثوري الغيارى"؛ كما حيّا ذكرى الروح الطاهرة لشهيد القدس "الفريق الحاج قاسم سليماني" وسائر شهداء المقاومة الاسلامية، سائلا الباري تعالى بالتوفيق في مواصلة هذا النهج الذي يبعث على الفخر والسعادة.

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