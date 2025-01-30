عراقجي ينقل تحيات قائد الثورة لقادة المقاومة والشعب والفلسطيني البطل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في إطار زيارته إلى الدوحة ومواصلة مشاوراته في قطر، التقى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم، كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن بينهم محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس القيادة، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وتم خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين، بما في ذلك الوضع بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

ونقل وزير الخارجية الإيراني تحيات قائد الثورة، ورئيس الجمهورية، والحكومة، والشعب الإيراني إلى قادة المقاومة والشعب الفلسطيني البطل، وهنّأهم على الانتصار التاريخي، لا سيما صمود سكان غزة والمقاومة الفلسطينية، مشيدًا بمقاومتهم الأسطورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي استمرت 16 شهرًا، والتي أجبرت الاحتلال على القبول بشروط المقاومة في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد على استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسياستها المبدئية الداعمة للمقاومة حتى تحقيق كامل حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من تقرير مصيره، وتحرير فلسطين من الاحتلال.

من جانبهم، نقل قادة حماس تحيات المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى القيادة والشعب الإيراني، معربين عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه إيران لفلسطين. كما استعرضوا آخر التطورات السياسية والميدانية في غزة والضفة الغربية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مسؤولو حماس أن الانتصار التاريخي للمقاومة في غزة جاء نتيجة صمود الشعب الفلسطيني رغم المجازر والدمار الواسع، بالإضافة إلى دعم محور المقاومة، وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفين وضع المقاومة في فلسطين والمنطقة بعد هذه الانتصارات بالممتاز.

كما شدد الطرفان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول الإسلامية لمساعدة سكان غزة في تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.