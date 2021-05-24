المرزوقي: غزة عرين الأسود

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أشاد المرزوقي خلال الاتصال بصمود غزة وأهلها وبطولاتها، معبرًا عن اعتزازه بما قدمته لهذه الأمة.



واعتبر هذا الانتصار هو انتصار للأمة العربية والإسلامية، وقال "نحن نفخر بكم"، معتبرًا غزة عرين الأسود، متمنيًا الوصول إليها وزيارتها.



من جانبه عبر هنية عن تقديره لهذا الاتصال، وقال "أنتم شركاء في هذا النصر"، مشيدًا بمواقفه الثابتة لصالح فلسطين وأهلها.



وعبر هنية عن شكره العميق لتونس الشقيقة رسميًا وشعبيًا الذين انتفضوا نصرةً للقدس وغزة، خاصة خلال الحرب وما شكلته من غطاء سياسي على المستوى العربي والدولي.

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