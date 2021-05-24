سرایا القدس تعلن استمرارها للمقاومة والجهاد ضد الكيان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس التابعة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أصدرت بياناً تؤكد لاستمرار المقاومة والجهاد كخيار وحيد وأفضل لمواجهة تمرد الكيان الصهيوني.

وقال البيان إن سرايا القدس في معركة سيف القدس استهدفت مدن ومناطق فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون منها الخضير وتل أبيب ومحيطها وديمونا وهرتسیلیا وأشدود وبئر السبع وعسقلان، نيتيفوت وسدیروت.

وأضاف البيان قد اعترف العدو أن قصف السرايا والمقاومة أسفر عن تكبيد الكيان الصهيوني خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى لمقتل 13 صهيونياً، وأصيب أكثر من 650 آخرين بجروح، إضافة لتضرر أكثر من 150 مبنى وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، وتوقف مطار "بن غوريون" الدولي، وخسائر مالية بملايين الدولارات.

إننا في سرايا القدس إذ نسرد حصادنا الجهادي المشرف في معركة سيف القدس البطولية، لنوجه رسالة للكيان الصهيوني أن الدرس الذي تلقيتموه من مجاهدينا، هو أول الغيث وما خفي أعظم، وأن توقف العدوان لا يعني انتهاء المعركة. ونؤكد على المضي قدماً في خيار الجهاد والمقاومة كخيار أمثل ووحيد في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

ونشيد بعزيمة وإرادة مجاهدينا في معركة سيف القدس البطولية دفاعاً عن أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح، ونبرق تحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا وجرحانا الذين سطروا أروع صفحات المجد والفخار في تاريخنا الفلسطيني، وإلى شعبنا المجاهد الذي احتضن المقاومة ومجاهديها.

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