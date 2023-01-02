سرايا القدس وشهداء الأقصى تنصبان كميناً للاحتلال لحظة انسحابه من "كفر دان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سرايا القدس- مجموعات برقين وكتائب شهداء الأقصى، قالت في بيان لها ان مجموعتهما تمكنتا من نصب كمين لقوات الاحتلال في بلدة برقين لحظة انسحابها من بلدة كفردان، واستهدفتها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وبين انه وقعت مطاردة واشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومجاهدينا الذين تمكنوا من الانسحاب بعون الله وتوفيقه بسلام.

وفي سياق مُتّصل وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي البطش خلال تصريحٍ له أن" الاحتلال يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال جنين وكتيبة جنين كونها عممت حالة مقاومة شاملة بعد 20 عاماً وما يجري لن ينال من صمود المقاومين".

وشدد البطش على أن" الاحتلال أراد ن يضرب هذه المقاومة " كتيبة جنين" وباقي الكتائب العاملة في فلسطين حتى يستفرد بأبناء شعبنا"، معتبراً أن" الاستهداف لن يفت من عضد المقاومة في الضفة" .

وتتصاعد المقاومة الفلسطينية المُسلّحة في الضفة الغربية بعد الإعلان عن انطلاق كتيبة جنين.

/انتهى/