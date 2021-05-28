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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:٣٤ م

الرئيس الفنزويلي يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفنزويلي يهنئ الرئيس الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية الرئيس مادورو “بالنيابة عن الشعب والحكومة في فنزويلا أهنئ الشعب السوري والرئيس الأسد بنتائج الانتخابات الرئاسية”، مضيفاً إن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصاراً للسلام والسيادة الوطنية السورية على الحرب الشرسة المفروضة على الشعب السوري الشقيق الذي قاوم بقيادة الرئيس بشار الأسد بكرامة ووطنية مثيرين للإعجاب أهوال وأطماع القوى الامبريالية والجماعات الإرهابية التي حاولت اخضاعه دون جدوى”.

وتابع إن “الإقبال الجماهيري على التصويت رسالة صريحة بالرفض الشعبي للأجندات المزعومة للقوى الإمبراطورية” مجدداً” دعم فنزويلا الراسخ لسورية الشقيقة واستعدادها لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي والاسهام في رخاء كلا الشعبين وتوطيد سيادة وتقرير المستقبل لكلا البلدين”.

المصدر: وكالة سانا

رمز الخبر 1914841
https://ar.mehrnews.com/news/1914841/

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