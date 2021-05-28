المشاط يهنئ الرئيس الأسد بفوزه بالانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية التهنئة:

نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما نبارك للشعب السوري الشقيق النجاح الكبير للعملية الانتخابية التي تعتبر محطة انتصار مهمة على المؤامرات التي سعى الأعداء لسنوات من خلالها لضرب سوريا واستهداف شعبها وقيادتها ومكانتها ودورها المهم في المنطقة.

إن الشعب السوري اختار قيادته بإرادته، وعبر عن تلك الإرادة في صناديق الاقتراع، والخروج الجماهيري المبتهج بفوز ونجاح العملية الانتخابية أكبر دليل على تلك الإرادة.

إن العملية الانتخابية في سوريا تعبر عن انتصار سوريا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي أراد تدميرها وتفكيكها وتقسيمها، وفي المقابل تعتبر أحد العوامل التي تكشف زيف الادعاء الأمريكي والغربي باحترام إرادة الشعوب.

إنني أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مستقبله ومصيره، كما نؤكد رفضنا لكل المعايير التي تفرضها قوى الاستكبار الطامعة التي تسعى من خلالها لاختيار عملائها لتستطيع احتلال بلدان وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

ونسأل الله التوفيق للقيادة السورية والمزيد من النجاحات على كل المستويات.. مؤكدين حرصنا الدائم على تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

/انتهى/