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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٥٥ ص

القوات الیمنیة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة

القوات الیمنیة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة

نفذ سلاح الجو المسير اليمني، فجر اليوم الأحد، عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيي سريع" أن سلاح الجو المسير تمكن بفضل الله فجر يومنا هذا الأحد من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k محققا إصابة دقيقة.

وأوضح العميد سريع، أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز.

وزعمت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها اليمنيون باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وكان سلاح الجو المسير اليمني استهدف فجر أمس السبت، قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين قاصف 2k.

/انتهى/

رمز الخبر 1914889
https://ar.mehrnews.com/news/1914889/

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