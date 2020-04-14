يحيى سريع: القوات اليمنية لن تبقى مكتوفة الأيدي امام تصعيد العدوان

وأوضح سريع أن قوى العدوان نفذت اليوم أربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.

وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهذه الزحوفات وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.

وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن منذ الصباح 11 غارة منها تسع غارات في صرواح وغارتين في ناطع بالبيضاء.

وفی السیاق سخر رئيس الوفد الوطني الیمنی محمد عبدالسلام، من ادعاءات تحالف العدوان السعودي وترديده كل ما هو مثير للسخرية كضبط النفس واتهام الجيش واللجان الشعبية بارتكاب خروق.

وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ عبر تويتر إن "تحالف العدوان لا يكف عن ترديد كل ما هو مثير للسخرية كادعائه ضبط النفس واتهامنا بارتكاب خروق"، مشيرًا إلى أن تحالف العدوان يعلم أن إعلانه المزعوم والمضلل عن وقف إطلاق النار لم يتم أصلا بل تصاعد القصف الجوي وشن الزحوف.

وأكد أن العدوان والحصار على الشعب اليمني لا يزال مستمرًا ومن حق الشعب التصدي له بكل ما أوتي من قوة.