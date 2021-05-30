احتفال في لبنان بمعركة سيف القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى عضو القيادة السياسية مدير العلاقات اللبنانية في حماس أيمن شناعة كلمة حيا فيها المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه الذين يزيدون على الأمة وكرامتها، والتحية للمقدسيين الذي رووا بدمائهم أرض فلسطين، وسلام الى ضفة العياش، وغزة المقاومة، وكل فلسطيني رفع راية الجهاد في الوطن والشتات.

وشدد على دور المقاومة وردها على انتهاكات الصهاينهة بالصواريخ". وأشار إلى أن غزة هذه المرة هي من بدأت المعركة التي تستهدف القبلة الأولى للمسلمين، وقبلة المسيحيين ومدينة القدس، مدينة المقدسات.

وتحدث عن تعمد العدو استهداف الأطفال والنساء والشيوخ، أما المميز في معركة سيف القدس فهو أنها وحدت الشعب الفلسطيني بكل اطيافه حول مشروع المقاومة، وبذلك، لا عودة للمفاوضات والى ما كنا عليه قبل هذه المعركة.

بدوره حيا نائب الأمين العام للجماعة الشيخ أحمد العمري المقاومين في فلسطين و قال نرسل التحية لأبناء بيت المقدس من كل لبنان، ومن سوريا والأردن ومصر وتركيا واندونيسيا وماليزيا وأفغانستان وباكستان وكل العالم الإسلامي، نبعث تحية العزة لأبطال المقاومة في غزة العزة وأبطال الرباط في بيت المقدس.

وسأل: أين الجيوش العربية من مواجهة هذا العدو المتغطرس؟ المعادلة اختلفت اليوم، لأن العدو لا يهاب الجيوش العربية التي وجدت لخدمة الأنظمة بل يهاب رجل العقيدة الذي يضحي بنفسه وماله وبيته وأبنائه في سبيل القدس والأقصى وفلسطين".

وشدد على أن مدرسة أحمد ياسين غرست العزة والتربية المسجدية والقرآنية والجهادية... وعلى الوحدة العقائدية والإيمانية والوطنية، لأنها هي التي ترهب العدو الصهيوني. وندد ب "اتفاق سايكس - بيكو الذي مزق الدول العربية ليسهل عليهم احتلال فلسطين.

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