عقد ندوة افتراضية حول التعاون المتحفي بين ايران وفنلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة للمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا في إيران اليوم الأحد: ان هذه الندوة ستعقد غدا الاثنين (31 مايو) بشكل افتراضي تماشياً مع مذكرة التفاهم التي وقعها ايران وفنلندا لتعزيز التعاون العلمي المشترك.

وسيتحدث مدير مركز هيوريكا العلمي في فنلندا ميكو ميلكوسكي والأمين العام للرابطة الفنلندية للمتاحف ومراكز العلوم كريس بولكينين وعضو هيئة التدريس بجامعة أصفهان للفنون وعضو المجلس التنفيذي لمجلس المتاحف الجامعية صدر الدين طاهري وعضوة ICOM من جامعة اف اي تي بنيويورك عسل شاكري في هذه الندوة.

وسيعقد الاجتماع باللغة الإنجليزية من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً عبر Skyroom على العنوان التالي:

https://www.skyroom.online/ch/zagros۲۰۰۲m/

/انتهى/