الحرس الثوري يفكك خلية ارهابية شمال غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة اذربايجان غربي (شمال غرب ايران)، اعلنت عن تفكيك خلية ارهابية جنوبي المحافظة ومصرع اثنين من عناصرها.

واتى في هذا البيان الذي تم نشره عبر وسائل الاعلام اليوم الاحد، ان القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء (ع) بالقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، دخلت في اشتباكات مسلحة مع خلية ارهابية تضم عناصر شريرة مناوئة للثورة الاسلامية كانوا بصدد التسلل الى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودي (في محافظة اذربايجان غربي).

واوضح البيان، ان الاشتباكات ادت الى مصرع اثنين من العناصر الارهابية لهذه الخلية وضبط كمية من السلاح والذخيرة التي كانت في حوزتهم.

يذكر ان مدينة بيرانشهر تقع في جنوب محافظة اذربايجان غربي ومتاخمة للحدود العراقية والتركية./انتهى/