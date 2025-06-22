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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ م

استشهاد 9 عناصر من الحرس الثوري في عدوان صهيوني على يزد

استشهاد 9 عناصر من الحرس الثوري في عدوان صهيوني على يزد

أعلنت العلاقات العامة لفيلق "الغدير" التابع للحرس الثوري في محافظة يزد، عن استشهاد تسعة من عناصره، بينهم سبعة من كوادر الحرس الثوري وجنديان من قوات التجنيد الإجباري، جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف موقعين عسكريين في محافظة يزد عصر اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البيان الثاني الصادر عن العلاقات العامة للحرس صرح أنه "في أعقاب العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني الغاصب ومرتزقته عصر اليوم على موقعين عسكريين في مدينة يزد، ارتقى سبعة من كوادر حرس الغدير وجنديان من جنود الخدمة الإلزامية إلى مرتبة الشهادة، فيما أُصيب عدد آخر من الأعزاء الذين يتلقون حاليًا العلاج."

وأكد البيان أن الحرس الثوري في يزد يُطمئن أبناء الشعب الإيراني الأبي وأهالي المحافظة الغيارى ومحبي الشهداء، أن كوادره يقفون كتفًا إلى كتف مع سائر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ولن يهدأ لهم بال حتى ينال المعتدون جزاءهم العادل ويُثأر لدماء الشهداء.

رمز الخبر 1959760

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