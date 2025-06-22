استشهاد 9 عناصر من الحرس الثوري في عدوان صهيوني على يزد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن البيان الثاني الصادر عن العلاقات العامة للحرس صرح أنه "في أعقاب العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني الغاصب ومرتزقته عصر اليوم على موقعين عسكريين في مدينة يزد، ارتقى سبعة من كوادر حرس الغدير وجنديان من جنود الخدمة الإلزامية إلى مرتبة الشهادة، فيما أُصيب عدد آخر من الأعزاء الذين يتلقون حاليًا العلاج."

وأكد البيان أن الحرس الثوري في يزد يُطمئن أبناء الشعب الإيراني الأبي وأهالي المحافظة الغيارى ومحبي الشهداء، أن كوادره يقفون كتفًا إلى كتف مع سائر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ولن يهدأ لهم بال حتى ينال المعتدون جزاءهم العادل ويُثأر لدماء الشهداء.