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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٣٦ ص

المنتخب الوطني الايراني الكروي يصل الى المنامة

المنتخب الوطني الايراني الكروي يصل الى المنامة

وصل المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم الى العاصمة البحرينية المنامة عصر الاثنين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان المنتخب الوطني الايراني قد توجه برحلة خاصة الى المنامة من جزيرة كيش جنوب ايران حيث اقام فيها معسكرا تدريبيا لفترة 5 ايام بغية التاقلم على المناخ في المنطقة.

وفور وصول الوفد خضع اعضاؤه لفحص كورونا ومن ثم دخلوا الحجر الصحي لغاية الاعلان عن نتيجة الفحص في غضون ساعات.

وستلتقي ايران يوم الخميس 3 حزيران /يونيو مع هونغ كونغ ويوم الاثنين 7 حزيران مع البحرين ويوم الجمعة 11 حزيران مع كمبوديا ويوم الثلاثاء 15 حزيران مع العراق.

ويحتل العراق صدارة المجموعة الاسيوية الثالثة برصيد 11 نقطة تليه البحرين برصيد 9 نقاط ومن ثم ايران ولها 6 نقاط (مباراة اقل) وهونغ كونغ برصيد 5 نقاط واخيرا كمبوديا ولها نقطة واحدة.

ويتوجب على ايران الفوز في جميع مبارياتها من اجل التاهل وان اي تعثر سيطيح بآمالها.

/انتهى/

رمز الخبر 1914963
https://ar.mehrnews.com/news/1914963/

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