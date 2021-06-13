مدرب إيران "سكوسيتش" يطالب لاعبيه بمواصلة حصد الانتصارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل علي رضا جهانبخش (16 من ضربة جزاء) وشجاع خليل زاده (22) ومهدي طارمي (27) ولاعب كمبوديا روتانا سور (32 بالخطأ في مرمى فريقه) وميلاد محمدي (57) ومرتضى بور علي غنجي (63) وكريم أنصاري فارد (77 من ضربة جزاء) وكاوه رضائي (80 و86) ومهدي قائدي (84) أهداف الفوز للمنتخب الإيراني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز العراق على هونغ كونغ 1-0 على ستاد نادي المحرق.

وتمسك المنتخب العراقي بصدارة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لإيران و12 للبحرين، و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وقال سكوسيتش في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: أود أن أتقدم بالشكر لجميع أفراد الفريق على المستوى الجيد جداً الذي قدموه في مباراة اليوم.

وأضاف: كان فريقنا أفضل من كمبوديا، وقد أنهينا المباراة كما توقعنا، أنا أستمتع بأداء الفريق في مثل هذه المباريات.

وأوضح: قررنا تغيير طريقة لعب الفريق لدرجة معينة من أجل توزيع الضغط على اللاعبين خلال المباراة.

وختم: المباراة أمام كمبوديا انتهت، وسوف نفكر اعتباراً من الآن فقط في المباراة أمام العراق، المنافسة لم تنته بعد بالنسبة لنا، نحن نحترم منتخب العراق وآمل أن يلعب فريقي بذات المستوى الذي قدمه أمام هونغ كونغ والبحرين وكمبوديا خلال المباريات السابقة.

وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم 15 حزيران/يونيو، حيث تلتقي إيران مع العراق، والبحرين مع هونغ كونغ.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب إيران شهدت فوزه على هونغ كونغ 2-0 وعلى كمبوديا 14-0 قبل الخسارة أمام البحرين 0-1 وأمام العراق 1-2، ثم عاد وتغلب على هونغ كونغ 3-1 وعلى البحرين 3-0.

في المقابل تعادل منتخب كمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 قبل خسارة ست مباريات على التوالي أمام البحرين 0-1 وإيران 0-14 والعراق 0-4 وهونغ كونغ 0-2 وأمام البحرين 0-8 وأمام العراق 1-4.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر: AFC