ترشيح فيلم"الدفان" ايراني لأفضل جائزة في مهرجان الفنون الجميلة الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقام المهرجان الأمريكي الثامن للفنون الجميلة عبر الإنترنت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الفترة من 8 إلى 14 يونيو. وسيتم ترشيح فیلم "الدفان" لجائزة أفضل فيلم في هذا المهرجان.

وسيعرض فيلم "الدفان" الشهر المقبل في قسم المنافسة بمهرجان "بارنز" السادس في إنجلترا.

وایضا سيقام هذا المهرجان في الفترة من 18 إلى 24 يونيو فی مجال السينما والأفلام الوثائقية والانیمیشن والأفلام القصيرة في لندن.

وفاز فيلم "الدفان " لجائزة أفضل موهبة جديدة في مهرجان شنغهاي السينمائي الثالث والعشرين في العرض الأول العالمي له العام الماضي، وايضا فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أوستن السينمائي السابع والعشرين لأول عرض له في أمريكا الشمالية. كما فاز الفيلم بجوائز كبرى في مهرجان ريفرسايد السينمائي الدولي التاسع عشر في آخر عرض عالمي له الشهر الماضي.

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