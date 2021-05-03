الفيلم الإيراني "الدفان" يحصد أربع جوائز في مهرجان "ريفرسايد" السينمائي الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحفل الختامي لمهرجان ريفرسايد السينمائي الدولي التاسع عشر أقيم الليلة الماضية، وفاز فيلم "الدفان" بجوائز أفضل فيلم،وأفضل ممثلة (ويشكاأسايش) وأفضل فريق وأفضل فيلم في نظر الجمهور.

وتدور قصة الفلم "الدفان" حول امرأة تدعى سوده شريف زادغان، تلعب دورها ويشكا آسايش ، والتي تواجه تحديًا صعبًا عشية زواجها مرة أخرى.

وتشارك في تمثيل هذا الفيلم ویشکا أسایش، حسن معجوني، مهراوه شریفي‌نیا، بهنوش بختیاري، رضا بهبودي، مهدي حسیني‌نیا، سیاوش چراغي‌بور، محمود نظرعلیان، حمیدرضا محمدي، محمدامین اسدي، یدالله شادماني، ندا دهشیري و كوهر خیراندیش.

وأقيمت النسخة التاسعة عشر من المهرجان في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو في ريفرسايد،ولایة كاليفورنيا، مع ورش عمل وجلسات أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت.

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