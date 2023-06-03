فيلم إيراني يحصد جائزة أفضل سيناريو من مهرجان شيبوكساري الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد الفيلم السينمائي الإيراني "إرتباك" للمخرج عادل تبريزي وللمنتجين حنیف سروري و میرولي اله مدني جائزة أفضل سيناريو من مهرجان شيبوكساري الدولي السادس عشر في روسيا.

قد جاء في بيان لجنة تحكيم هذا المهرجان أن فيلم "ارتباك" اضفى نظرة جديدة للسينما الإيرانية التي استطاعت أن تحافظ على التوازن بين الكوميديا والمأساة.

ويذكر انه وبشكل عمل مشترك فقد كتب عادل تبريزي وأرسلان أميري نص وسيناريو هذا الفيلم.

وقدم عادل تبريزي جائزته لفردوس كاوياني الممثل الايراني المخضرم في السينما الإيرانية.

فاز فيلم "ارتباك" بجائزة أفضل فيلم في الدورة الأربعين لمهرجان ميلان السينمائي وفاز بهذه الجائزة من مهرجان شيبوكساري الدولي السادس عشر في روسيا في ظهوره الدولي الثاني.

كما سيشارك في ظهوره الدولي الثالث في مهرجان Cine La Vista التاسع في الأرجنتين.

تم إنتاج هذا الفيلم باستثمار مشترك بين حنيف سروري ومحمد حسين خاني ، وتم التوزيع الدولي لهذا الفيلم من قبل شركة MADAKTO Pictures تحت إدارة محمد توريوريان.

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