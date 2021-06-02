مفاوضات فيينا لم تصل لطريق مسدود ونناقش الملفات الرئيسية /تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بكورونا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل لطريق مسدود ونناقش الملفات الرئيسية حاليا

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بانه لا يوجد اي طريق مغلق في مفاوضات فيينا، واعرب عن امله باحياء الاتفاق النووي وازالة جدار الحظر قريبا، معتبرا ان لا علاقة لهذه المفاوضات بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

روحاني: ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلا

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلاد كأولوية حكومية بالشأن التجاري.

خلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي؛ رئيسي: يجب تجفيف جذور الفساد في السلطة التنفيذية

قال المرشّح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة اية الله "ابراهيم رئيسي"، خلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي، أن مكافحة الفساد والفقر والتمييز من واجباته، مؤكداً أنه من الممكن التعامل مع التمييز والفساد والظلم في السلطة التنفيذية.

قاليباف: حفظ التعددية من اهم اولويات البرلمان الايراني

صرّح رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"؛ خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في "منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي"؛ ان رفض "النزعات الاحادية" وصون "التعددية"، من اهم اولويات البرلمان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

اللواء باقري يقدّم قرار ترقية الشهيد "حجازي" إلى عائلته

قدّم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري"، قرار ترقية العميد الشهيد "حسين حجازي" لرتبة "لواء"، إلى عائلته الكريمة.

صالحي يوجّه رسالة الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي وجّه رسالة الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وزارة الصحة: تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10687 إصابة و171 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 4 ملايين و312 ألف جرعة.

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