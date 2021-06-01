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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

روحاني:

ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلاد

ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلاد

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلاد كأولوية حكومية بالشأن التجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار روحاني في اجتماع لهيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تخليص السلع الاساسية من جمارك البلاد دون أي تأخير.

وأوعز لوزارة التجارة والصناعة والمعادن، بتوفير السلع الاساسية واحتياجات قطاع الانتاج بالتنسيق مع وزارتي الاقتصادية والمالية، والزراعة، بجانب البنك المركزي، وذلك في اطار القرارات المعممّة والهادفة لتسهيل عملية تخليص السلع ذات الاولوية.

من جهة ثانية نوه روحاني الى أن البنك المركزي بذل جهودا جمّة لتوفير النقد الاجنبي لموردي الاعلاف بالرغم من الحظر الاقتصادي الظالم المصعب للوصول الى العملة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914978
https://ar.mehrnews.com/news/1914978/

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